Saint-Florent : ils louaient des bateaux illégalement

C'est ce qu'indique dans un communiqué ce vendredi le groupement de gendarmerie de Haute-Corse.

"Après de longs mois d’enquête, les enquêteurs du groupement de gendarmerie de Haute-Corse et du Groupe Interministériel de Recherches de Bastia ont mis fin aux agissements de personnes se livrant illégalement à des locations de bateaux depuis plusieurs années."





Selon les gendarmes "trois cent mille euros constitués, notamment de numéraires et de bateaux ont été saisis" au titre des avoirs criminels.

Les personnes mises en cause ont été présentées ce mercredi 27 septembre 2023 devant le procureur de la République de Bastia et ont été placées sous contrôle judiciaire.

Elles répondront des faits reprochés devant le tribunal correctionnel d’ici la fin de l’année.