Saint-Florent : baignade, pêche et mouillage interdits au rocher du Stitinu après l'échouage d'un yacht

La préfecture de Haute-Corse a émis un arrêté interdisant la navigation, le mouillage, la plongée sous-marine, la pêche et la baignade dans une partie du golfe de Saint Florent dans le cadre d'une pollution maritime causée par l'échouage d'un yacht de 25 mètres.



Afin de garantir la sécurité de la zone impactée et de prévenir tout danger environnemental, les autorités ont créé une zone réglementée, en vigueur jusqu'au 16 août 2023 à 23h00. Centrée sur le rocher du Stitinu, cette zone s'étend sur un rayon de 150 mètres à partir d'un point A spécifique. Dans ce périmètre toute activité nautique est strictement interdite.



Les opérations actuelles, notamment le pompage et l'enfermement de la nappe d'hydrocarbures, sont sous la responsabilité du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS Corse).