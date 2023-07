Saint-Florent : Une opération sécurité en mer pour sensibiliser les plaisanciers

Comme chaque été, la Direction de la mer et du littoral en Corse (DMLC) sous l’autorité du Préfet maritime de la Méditerranée organise des "Opérations sécurité mer" sur tout le littoral corse conjointement avec la Gendarmerie maritime, la Gendarmerie départementale, la Douane ou encore la marine nationale. L'objectif est d’informer et de sensibiliser les plaisanciers à la sécurité en mer, aux réglementations et aux bonnes conduites à adopter entre usagers de la mer qui peuvent éviter la plupart des accidents, voire des drames. Ainsi ce mercredi 12 juillet vers 10 heures, l’unité des affaires maritimes, composée du chef adjoint de l’administration en Haute-Corse, Pierre Tardi, en compagnie de ses deux agents Jérôme et Gilles a pris la mer pour démarrer les contrôles. “Nous sommes là pour rappeler les bonnes pratiques à adopter en sensibilisant les usagers de la mer aux bons gestes et à la bonne attitude pour que cela reste un plaisir pour tout le monde”, indique Pierre Tardi.



L'été entre les navires de plaisance, paddles, nageurs, plongeurs, pécheurs, scooters des mers, la cohabitation de tous ces usagers de la mer n'est pas toujours facile, notamment dans la bande des 300 mètres le long des côtes, d'où la nécessité de rappeler certaines consignes, d'autant que ces pratiquants occasionnels ne sont pas tous de grands connaisseurs du milieu marin et des règles qui s'y appliquent.



Sécurité et prévention



Le semi-rigide des affaires maritimes, équipé de deux moteurs de 250 chevaux chacun, s'approche d'un premier bateau repéré visuellement. À son bord, une famille à qui l'on demande les documents du bateau, le permis et un nombre suffisant de gilets de sauvetage. "Tout est en règle ! Vous pouvez reprendre tranquillement votre route", indique Gilles.



Au cours de l'heure passée en mer, les dizaines d'embarcations contrôlées sont conformes et n'ont pas besoin de regagner le port. "La mer est un espace de liberté, mais qui nécessite une sortie en bateau dans de bonnes conditions et avec un équipement adapté. Il est important que tout le monde puisse en profiter en respectant les règles de sécurité", rappelle Pierre Tardi. Il souligne également que les propriétaires de bateaux sont de plus en plus conscients de ces enjeux. "De nos jours, les gens sont mieux informés et adoptent les bons réflexes en mer, ce qui n'était pas toujours le cas il y a quelques années".



En Corse, au moins une action de ce type est menée chaque jour de l'année. Chaque été, Pierre Tardi et son équipe contrôlent environ un millier de bateaux, mais les infractions ne représentent que 5 à 10% des vérifications effectuées. Pour le directeur adjoint des affaires maritimes, la surveillance se poursuit tout au long de l'année. "Aujourd'hui est une journée de sensibilisation, mais nous sommes régulièrement mobilisés pour la prévention tout au long de l'année".