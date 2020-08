Saint Christophe : bénédiction des motos à Notre Dame de Lourdes de Bastia

Une première bénédiction des voitures avait eu lieu le 25 juillet comme cela se fait dans certaines paroisses de Corse. Le Père Georges Nicoli, après un temps de prières, a procédé à la bénédiction des casques puis des motos. Lors de son prêche, le jeune prêtre a rappelé que s’il fallait bien penser aux victimes de la route, il fallait éviter de les enfermer dans la mort. « Dieu est espérance » a-t-il dit.



Devant la bonne quarantaine de motards, unie dans la prière, il a mis en avant leur passion, une «passion qui doit se vivre, se partager dans le respect des autres. La bénédiction n’est pas une protection. Elle nous rappelle que Dieu peut être un compagnon de route idéal. Prenez l’habitude, comme cela se fait dans les pays d’Amérique latine, de vous signer avant de prendre la route».





Dans un temps de silence, juste avant de réciter le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie », il a appelé tous les fidèles à réfléchir à leur façon de piloter, à penser à leurs proches, à leurs êtres chers. Après la bénédiction des casques, déposés devant l’autel, la cérémonie s’est terminée, par la prière à Saint Christophe** et par le Dio, chanté les yeux levés vers Notre Dame de Lourdes. Le prêtre a alors rejoint motos et motards regroupés devant l’église et leur a donné la bénédiction avant leur départ.







Dans la tradition chrétienne, Saint-Christophe est celui qui "porte le Christ" et l’aide à franchir les obstacles. Christophe dérive des mots grecs Khristos (Christ) et phorein (porter). Il est considéré comme le saint patron des voyageurs et des soldats.

Selon la légende, au pays de Canaan**, un homme imposant du nom de "Réprouvé" cherchait à se mettre au service du roi le plus puissant du monde et s’était installé au bord d’un fleuve tumultueux pour aider les gens à le traverser. Le colosse prit un jour sur ses épaules un enfant qui au fur et à mesure de son avancée dans les eaux, se fit de plus en plus lourd. Si lourd que le géant crut à sa dernière heure mais parvint finalement sur l’autre rive. Ce fait lui révéla son nom Christophe de Lycie et sa mission : porter le christ. Il passa ainsi le reste de sa vie à prêcher et convertir avant d’être supplicié et mis à mort par un roi païen. Saint-Christophe est généralement représenté sous les traits d’un homme courbé sous le poids d’un enfant alors qu’il traverse un cours d’eau, parfois appuyé sur un bâton. La médaille de Saint-Christophe protège traditionnellement ceux qui entreprennent un voyage long et difficile





**Prière à St Christophe

Seigneur, accordez-moi une main ferme et un œil vigilant, pour que je ne blesse personne lorsque je circule en moto.

Seigneur, vous nous avez donné la vie, je vous prie qu’aucun acte de ma part ne vienne ôter ou gâter ce don qui vient de vous.

Seigneur, protégez ceux qui m’accompagnent, que je puisse les emmener à destination.

Apprenez-moi à me servir de ma moto pour mes besoins et mon plaisir sans négliger celles des autres et à ne pas mépriser, dans l’amour de la vitesse, la beauté de ce monde que vous avez créé, afin que je puisse, avec joie et courtoisie, et sous la protection de St Christophe, suivre mon chemin en paix. Amen.



**Région située le long de la rive orientale de la mer Méditerranée, région qui correspond plus ou moins aujourd'hui aux territoires réunissant l’État d'Israël, la Palestine, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie.