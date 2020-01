Saint-Antoine célébré par des milliers d’Ajacciens

Malgré la météo capricieuse du jour, les Ajacciens ont eu la chance de célébrer leur traditionnelle fête de Saint-Antoine en toute quiétude. La bénédiction des petits pains et les messes ont été au rendez-vous et largement suivies par les convives. C’est sous un soleil radieux que la foule venue nombreuse s’est divisée en petits groupes à l'heure du déjeuner pour le « spuntinu » autour de la chapelle devenue une institution dans la cité impériale.

Chef d’orchestre bénévole, c’est en toute humilité que Claude Massei œuvre depuis des années pour que cette journée soit une réussite. S’il y a participé longtemps en accompagnant Charles Ornano ou Marc Marcangeli dont il a été le chauffeur, c’est avec émotion qu’il évoque une épreuve de la vie qui a touché sa famille par la suite et qui l’a poussé à se rapprocher davantage de l’église et à participer activement à ses activités en plus d’avoir offert une fresque à cette belle chapelle sur les hauteurs de la cité impériale.



« Je suis né bénévole, pourrait-on dire, mais mes obligations professionnelles ne m'ont pas toujours permis de m'investir comme je l'aurai voulu. Depuis quelques années, j'ai plus de temps et c'est avec un grand plaisir que j'apporte ma contribution à Saint-Antoine. La chapelle de Saint-Antoine dépend de la cathédrale. Je travaille donc avec la paroisse de la cathédrale et son curé. Nous œuvrons toute l’année pour préparer cette journée, entretenir et améliorer le bâtiment et ses environs. Cette année, nous avons construit une structure permettant de planter les cierges à l’extérieur pour la Saint-Antoine pour éviter de les avoir au sol comme c’était le cas auparavant. Nous sommes très heureux avec les autres bénévoles de voir les milliers de personnes venir célébrer cette fête et tradition. Les gens sont très respectueux et repartent en laissant les alentours propres malgré les barbecues etc. Cette nouvelle célébration est encore une réussite et un beau moment de recueillement. »

Ajacciens et élus en campagne municipale se sont donc côtoyés en toute sérénité marchant ensemble pour la procession de l’après-midi.