Saeta : Que ferez vous le 11 mai ?

Voilà bien une semaine que le 11 mai revient sans cesse sur la totalité des chaînes qui déversent l'enthousiasme des lendemains qui chantent à profusion.

On ne parle que de ça et de ce que deviendra le monde dans quelques jours. Les écoles, les usines, les commerces, les bars, les restaurants, la plage et les déplacements limités voire délimités et pourquoi pas illimités !

On se pose des tas de questions sur l'avenir, la liberté retrouvée, on salue avec circonspection la sortie de coma de centaines de personnes, on tire des plans sur la comète et la santé retrouvée, alors même qu'on sait parfaitement que la maladie est encore bien ancrée dans nos hôpitaux et nos maisons de retraite.

On se sent plus léger sans doute, plus décontracté et le soir venu, on salue avec beaucoup de bruit et de casseroles le travail réalisé par les soignants. Une bonne chose, soit dit en passant.





Il va se passer beaucoup de choses dans quelques jours. Trop de choses peut-être. Nous serons le 11 mai. date fatidique. La confiance règne. Tout va très bien Madame la Marquise…

Mais hier il y a encore eu 423 morts du Coronavirus , et la veille plus de 300. Tous les jours, le décompte morbide orchestré avec soin, nous rappelle que l'épidémie est encore bien là. Pic ou non, cela signifie très clairement que rien n'est joué. On se lâche, c'est peut-être vrai, un peu comme le font les faux-culs...

Que ferez vous le 11 mai ?

