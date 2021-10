SNSM de Bastia : les équipiers de pont en formation

« Cette formation concerne 12 sauveteurs de la station SNSM de Bastia » nous apprend Pierre-Marie Luciani, président de la station SNSM 132 de Bastia. « Les formations illustrent une dynamique engagée par le président de la SNSM, l'amiral Olivier De Olivera, qui souhaite rapprocher les formations des stations et les démultiplier afin d'augmenter le niveau de compétences des sauveteurs en mer, car même s'ils sont tous bénévoles, ils doivent intervenir en professionnels du secours et de la mer ».





La formation de ce week-end est encadrée par 3 formateurs nationaux : Arnaud Mahe, de la SNSM Ajaccio, responsable pédagogique, Jeoffrey Mary, et Denis Jay, de la SNSM Porto Vecchio. «S i de nombreux bénévoles de la SNSM sont issus du milieu professionnel de la mer, beaucoup sont aussi de simples bénévoles sans connaissances du milieu maritime.» précise Arnaud Mahe. « Le but de ces formations est donc de faire acquérir à tous des bases solides en matière de sauvetage en mer. Cette formation est d’une durée minimum de 21heures. Elle comprend des cours théoriques en salle mais aussi de la pratique en mer et il y a en Corse une forte demande. Nous-mêmes sommes formés à Saint Nazaire ».

Les deux semi-rigides nécessaires à l'organisation de cette formation, en complément de la vedette SNS132 de Bastia, ont été prêtés par les stations de Calvi et d'Ajaccio des présidents Allard et Ricci. Cette session a pu aussi être mise en place grâce au concours de la commune de Ville de Pietrabugno, du lycée maritime de Bastia et du Chantier Naval de Bastia.





« C’est un stage basique, on reprend tous les fondamentaux pour les équipiers de pont car il y a des normes et des procédures à respecter dans nos interventions» complète Pierre-Marie Luciani qui a à sa disposition une trentaine de bénévoles à Bastia. « Ce long week-end de Toussaint nous a permis d’organiser ce stage car il était hors de question que nos bénévoles soient gênés dans leur travail en semaine. On a beaucoup travaillé sur les semi-rigides car ils sont complémentaires des vedettes et plus facilement mobilisables. D'autres formations de ce type sont prévues avant la fin de l'année pour les sauveteurs en mer des stations de Saint Florent, Macinaghju et Taverna ».

----

SNSM Bastia : Capitainerie du port de plaisance de Toga - 20200 Ville di Pietrabugnu.

Tél. +336 11 98 59 77