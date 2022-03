SIA 2022 : des nouvelles de Babonne di Corsica

On se souvient que cette association qui milite depuis des années pour la reconnaissance de la race corse asine avait obtenu gain de cause en 2020. Le salon ayant été annulé en 2021, il s’agissait donc de la première participation de la race Corse au SIA. Et à cette occasion, un baudet participait au Trophée National de l’Âne.





Ce TNA consiste en plusieurs épreuves de travail avec un âne entier, un étalon : complicité, traction, maniabilité, bâté. Le seul âne corse en lice était celui d’Olivier fondacci, éleveur en Balagne, un baudet de 6 ans : Babonne di Corsica.

En TNA complicité, notre petit âne et son maître se sont classés 4ème sur 5 participants. Pour le TNA « Epreuves du parcours », 4ème place encore pour Babonne et Olivier Fondacci.





« C’était notre première participation et on était là pour participer et surtout pour apprendre » souligne O. Fondacci. A ce SIA 2022 Babonne di Corsica était accompagné de Nebulosa di Corsica, une ânesse de 12 ans et de Liciola di Corsica, un ânon, une petite ânesse de tout juste 8 mois.