SCB : les Socios dénoncent la programmation des matchs du Sporting le lundi soir

Pas contents les supporters du SCB à la vue du calendrier du club en ce début de championnat. Si les matchs sont programmés le vendredi, il s’avère que pour cause de retransmissions TV, le club jouera ses 4 premiers matchs décalés: 3 fois le lundi et une fois le jeudi !



«Bien que ravis d’être diffusés et de constater que le Sporting est toujours une valeur sûre pour les médias, cette décision nous interpelle » écrivent les responsables des socios dans un communiqué.



Pour les Socios «Il est inacceptable que les matchs diffusés sur Canal + Sport soient programmés le lundi soir avec l’aval de la FFF. Cela au mépris des supporters qui souhaitent légitimement soutenir leur équipe. Nous défendons la vision d’un football populaire et familial accessible à tous, et un tel créneau horaire prive, de fait, de nombreux supporters du plaisir de voir jouer leur équipe et d’assouvir leur passion»



Aussi les socios demandent-ils qu’une concertation soit menée avec la FFF et le groupe Canal + pour qu’une solution soit trouvée afin que le Sporting puisse jouer le week-end et devant le maximum de ses supporters. «Les enjeux étant tellement importants, nous ne pouvons pas nous permettre de faire comme si de rien n’était » notent les dirigeants du SECB. «Si la volonté était de tuer le football populaire, on ne s’y prendrait pas autrement » poursuit le communiqué qui se conclut ainsi :