SC Bastia : défaite amère à Caen

Stade Michel-d'Ornano, SM Caen : 2 SC Bastia : 0 (0-1)

Buts pour Caen : Mendy (31e), Brahimi (57e)

Arbitre : Ahmed Taleb

Avertissements : Debohi (69e) à Caen; Ariss (44e) à Bastia :





SM Caen

Clementia, Thomas, Lecœuche, Henry puis Bolumbu (46e), Traoré, Le Bihan puis Kyeremeh (66e), Brahimi puis Rajot (79e), Lebreton, Dehobi, Mendy puis Autret (90 +1), Coulibaly puis Gomis (66e)





SC Bastia

Placide, Ariss, Guevara, Akuesson, Bonhert puis Meynadier (67e), Vincent puis Maggiotti (75e) Ducrocq puis Etoga (67e), Janneh, Boutrah, Tramoni puis Cissé (46e), Rodrigues puis Tomi (67e)



Le Sporting de Bastia a été le premier à faire preuve des meilleures velléités en ce début d'après-midi à Michel-D'Ornano, mais les Corses ont été incontestablement mal récompensés de leurs efforts.

Ainsi Janneh, Bonhert, mais surtout Boutrah affirmaient la volonté des Bastiais 'affirmer la pression bastiaise sur la pelouse normande.

Et il s'en est fallu même d'un poteau - le droit de Clementia - que les joueurs de Tavenot n'ouvrent la marque après seulement un quart d'heure de jeu.

À l'origine de cette superbe occasion, Amine Boutrah, sur le côté gauche, faisait la différence et centrait fort dans la surface. Tramoni reprenait du pied gauche et trouvait le poteau de Clémentia, tout heureux de voir le ballon lui revenir dans les gants.

Et Bastia poursuivait avec Guevara dont cette reprise de la tête passait, cette fois, à côté du même montant de Clementia à deux doigts de commettre une grosse boulette quelques minutes plus tard.

Bastia, c'est évident, dominait parfaitement son sujet, mais Mendy n'allait pas tarder à passer par là.

Le buteur local s'est en tout cas trouvé à point nommé pour préparer de la meilleure façon la reprise de volée décochée après un excellent de Le Bihan du côté opposé.

Et ça faisait 1 à 0 pour Malherbe.

La réaction bastiaise était instantanée et nul n'aurait crié au scandale si Boutrah avait égalisé dans la minute suivante, mais il ne trouvait que le petit filet de Clementia.

Tramoni y allait, lui aussi, de son côté, mais sans plus de résultat.

Il y avait même cette situation dans la surface caennaise où Henry détournait de la main le centre bastiais, mais l'arbitre n'a guère bronché...

Et à la pause c'est le Stade Malherbe qui, contre le cours du jeu, virait en tête.





Bastia reprenait sur le même tempo avec ce beau mouvement collectif des insulaires ponctué par cette belle frappe de Cissé qui obligeait Clementia à se coucher, mais il était dit, quelque part dans le ciel normand, que ce samedi ne serait pas celui des Bastiais.

En effet à la 57e minute, sur ce coup franc accordé par l'arbitre pour une main similaire à celle qu’il n’avait pas sifflée en première période dans la surface de réparation caennaise, Brahimi permettait à Caen de creuser l'écart.

Bastia par Akueson, sur un coup franc tiré depuis la gauche par Boutrah, aurait pu encore après l'heure de jeu entretenir l'espoir d'un retour, mais le défenseur corse n'a pas réussi, au terme de sa reprise de la tête, à tirer profit de sa position idéale face à Clementia.

Finalement, force restait à Caen, mais dommage pour ce Sporting qui méritait mieux que ce 2 à 0.