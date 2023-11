SC Bastia à Paris : 2 matches de suspension pour Traoré, dossier à l'instruction pour le "comportement" des supporters

4e journée de Ligue 2 BKT : Paris FC – SC Bastia du 11 novembre 2023

Comportement des supporters du SC Bastia : usage et jet d’engins pyrotechniques, dégradations et comportement à caractère raciste

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 6 décembre, à 18h00, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport.







Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Charles TRAORÉ (SC Bastia)





De son côté Check KEITA, a écopé d'un match de suspension automatique après un troisième avertissemnt.