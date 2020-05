SC Bastia : Vers une reprise le 29 juin !

Si pour l’heure la FFF n’a pas encore mis en place les calendriers des prochains championnats, celui de National pourrait reprendre soit les 21 ou 28 août, voire le 4 septembre. En tout cas la date de reprise au club est elle fixée au 29 juin. «On fera 15 jours à 3 semaines de remise en forme, puis une semaine de repos et on reprendra ensuite la véritable préparation de la saison de 6 semaines, avec des matchs amicaux. Ceux-ci ont d’ailleurs déjà été conclus : Corte (N3), ACA (L2) par deux fois, Bourg en Bresse et Sète (National) » explique Mathieu Chabert. «Je ne vois pas la nécessité d’un stage. C’est un choix sportif. Le groupe se connait bien, la cohésion et l’état d’esprit sont là ».





Staff élargi : l’arrivée d’un certain Hantz

Coté staff technique, on prend les mêmes et on recommence : Frédéric Née et Hervé Sekli en adjoints, Dumè Agostini entraineur des gardiens, Jérémie Collon à la préparation physique aidé par N. Martin. Le staff médical est lui aussi inchangé avec à sa tête le docteur Cyrille Brunel et le kiné, Micka Bondet-Laborie.

Deux petits nouveaux : Hugo Hantz (le fils de …) comme analyste vidéo et Pierre-Paul Antonetti comme recruteur. «Personnellement je ne vois pas la nécessité d’un directeur sportif. On fonctionne très bien comme ça et je suis en prise directe avec mon président. On s’entretient plusieurs fois par jour » précise Mathieu Chabert.





Effectif conservé à 98% et arrivée de Guidi

Coté effectif, deux seuls départs : P. Etshimi à qui le club a demandé de trouver une solution de repli et Tutu qui lui était prêté. Le club conserve donc son ossature de l’an passé avec les Martin, Lombard, Bocognano, Schur, Guibert, Le Cardinal, Moretti, Roncaglia, Quemper, Salles –Lamonge, Salis, Coulibaly, Vincent, Piercecchi, Diongue, Da Silva, Ben Saada, Mesbah et Kerbache.

«C’est une force de conserver la majorité de l’effectif. C’est un choix mais aussi une raison économique. Il faut savoir que moi-même et tous les joueurs ont accepté une baisse de leur augmentation de salaire. C’est un geste important, c’est important pour la pérennité du club ».

Une arrivée officielle pour l’heure, en provenance du GFCA : le défenseur central Dumè Guidi qui s’était révélé à l’AS Furiani-Agliani avant d’être recruté par le GFCA.





«C’était ma priorité Nr 1 » souligne Chabert. «On a attendu l’annonce officielle des classements de N2 avant de prendre contact avec Dumé. Il a signé pour deux ans» explique le coach. «Ma deuxième priorité est un attaquant. On est en discussion avec l’un d’entre eux qui souhaiterait venir mais il a aussi des offres très intéressantes d’autres clubs de National. Je ne cherche pas un attaquant qui marque 20 buts par saison. J’en rêve mais dans le contexte d’aujourd’hui je préfère posséder 5 ou 6 joueurs capables de marquer 7 à 8 buts chacun par saison. Pour moi il doit être un joueur qui joue pour le club. Après la signature de Dumè Guidi et de cet attaquant on verra pour des prêts gratuits. On doit rester dans notre budget et ne pas mettre tapis sur le National. On devra jouer au maximum de nos possibilités. Je mise aussi sur les jeunes du club et de nombreux U19 nous rejoindront.»





Un effectif à large ossature insulaire

Sur les 24 à 28 joueurs que comptera l’effectif, 18 seront corses. «C’est un pourcentage élevé, un choix, une orientation » souligne le coach. «J’insiste sur l’identité, l’appartenance à un club. Aujourd’hui notre effectif est de qualité, plus apte à jouer en National qu’en National 2. Je connais bien le championnat National et avec mon effectif actuel et 3 à 4 joueurs supplémentaires je n’ai vraiment pas peur de m’y confronter. »





Objectif : gagner tous les matchs !

« On va disputer tous les matchs pour les gagner. Mais cette année l’accession est moins vitale que les deux dernières. On peut se permettre de rester un an de plus en National. Il ne faut pas sauter les étapes. On va bien sûr faire le maximum pour aller le plus haut possible. Les choses arriveront à point, il faut être patient. Le National est un championnat homogène. Il n’y a pas d’équipes fortes ni d’équipes faibles. Il faut être constamment sur le qui-vive. Mon objectif personnel est de gagner tous les matchs. Si on a l’opportunité de jouer le haut du tableau, on le jouera. L’équipe sera prête et fera bonne figure. Si j’ai des incertitudes sur mes adversaires je n’en ai aucune sur mon équipe. Ce n’est pas moi qui l’aie composée au départ mais j’en suis très content. En arrivant j’ai fait bouger les lignes et des joueurs se sont retrouvés sur le banc. Mais ceux-ci sont restés motivés et je suis sûr qu’ils vont faire une super saison cette année comme Guibert ou Coulibaly qui a été longtemps blessé. Je suis pleinement confiant en la qualité de mes joueurs. On a une grosse dynamique à domicile, il faudra la tenir. Notre force sera aussi ce soutien populaire que l’on a. J’espère qu’en septembre on pourra remplir le stade en entier ».

On en saura certainement plus sur les dates de reprise des championnats après la réunion du COMEX de la FFF lundi prochain.