SC Bastia : Spiazzamentu in Annecy incu i Turchini

Plus de 11 000 au stade Armand Cesari, plusieurs centaines sur les autres stades de Ligue 2 du continent, les supporters turchini ne lâchent pas le club malgré ses résultats en dent de scie. Aussi le club des Socios organise-t-il un déplacement à Annecy, concurrent direct au maintien, le 27 avril à l’occasion de la 35ème journée de ce championnat.« À tocca tocca cù u Sporting, a squatra d’Annecy ghjoca a so salvezza ind’è stu campiunatu di Lega 2 è si tene oghje ghjornu à un puntu solu daretu à noi. Ogni scontru è ogni puntu seranu impurtanti per tutti sinu à a fine, ma stu scontru in Annecy u sabbatu u 27 puderia esse dopu à quellu contru à Concarneau in Furiani, unu di i più impurtanti. » annoncent les Socios.Après plusieurs semaines de travail, le bureau des Socios a pu affréter un avion, au meilleur prix, pour les supporters.Départ de Bastia à 10 heuresArrivée à GenèveTransport en bus au stadePlace de stadeRetour directement après le matchSi le prix initial s’élevait à 310€, grâce au Sporting Club de Bastia qui prend à sa charge les billets de stade et à la participation financière du Socios Étoile Club Bastiais, le prix est tombéSi ce déplacement est ouvert à tous, l’avion de 168 places devra être plein pour partir « Le vol doit être plein le plus rapidement possible afin de bloquer l’appareil ! Les heures comptent. Dans le cas contraire, un remboursement sera effectué » soulignent les Socios.