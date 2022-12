SC Bastia : Inauguration d’une Gaming Room dans les quartiers sud

Pour monter ce projet, le SCB s’est entouré de plusieurs dynamiques partenaires : la mairie de Bastia tout d’abord via son Centre Communal d’Action Sociale, la FNAC et Orange. « Cette convention avec le Sporting entre bien dans nos missions d’actions sociales et des ateliers qu’on met en place pour les jeunes des quartiers» souligne Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. « Le domaine du numérique est aujourd’hui très important et il ne doit pas être un facteur d’exclusion mais au contraire de cohésion sociale et c’est pour cela que nous avons intégré le ESports dans nos ateliers et une cinquantaine de jeunes y participe» ajoute Jean-Claude Morison, directeur du Centre Sociale Marchetti à Paese Novu. «Mais pour ce faire, le centre doit avoir des outils et ces partenariats le permettent». Ouverte depuis 2021 pour de l’initiation les mercredis et samedis après-midi, la Gaming room sera désormais ouverte également tous soirs, du lundi au vendredi de 17h à 20h, pour une pratique encadrée, plus professionnelle. « Le ESports réclame comme les autres sports une bonne hygiène de vie et on aura aussi une démarche de prévention sur le caractère dangereux que peut avoir le numérique » complète JC Morison.



L’esprit compétition du SCB

« L’inauguration de la Gaming room est très importante pour nous » souligne de son côté Jérôme Negroni, directeur général du club. «On avance bien car on a lancé le ESports au Sporting que depuis 2 ans. Cette section est aujourd’hui bien encadrée, bien coachée et nos joueurs évoluent au haut-niveau. Notre section ESports souhaite aujourd’hui franchir le pas du numérique afin de s’établir physiquement. Et cette Gaming Room va y contribuer. Cet espace, ouvert à tous, placé stratégiquement dans les quartiers prioritaires de Bastia, est nanti du matériel nécessaire pour faire découvrir le monde de l’ESport. C’est aussi un lieu de partage qui va permettre à nos équipes de s’entrainer dans les meilleures conditions tout en étant au contact du public». Comme dans un club sportif les adhérents ou licenciés disposeront d’une carte de membre. « On avait débuté avec les deux principaux jeux de gaming, FIFA et Heartstone mais on va l’étendre à d’autres jeux » précise encore Thomas Sereni, directeur commercial du SCB. « Les jeunes du centre social seront accompagnés par des coachs du club qui les prépareront aux compétitions, les accompagneront dans les domaines de la nutrition, du sommeil, de l’hygiène de vie d’une manière générale. Aujourd’hui nous avons 20 joueurs amateurs sous contrat sur 4 jeux différents : Rocket League, Fifa 23, Hearthstone et League of Legend. Ici au centre on espère être révélateur de talents, être ambassadeur du numérique». Pour monter à bien son projet, le SCB s’est appuyé sur la logistique de la FNAC. «Nous avons mis du matériel à disposition afin que les jeunes puissent jouer dans de très bonnes conditions » confirme Romain Grassini, responsable du magasin FNAC à Furiani. En partenariat aussi l’opérateur Orange qui a en charge les connexions.



Un marché à développer sur l’île

Le marché corse ESports est encore à développer et cela fait bien sûr partie des objectifs du Sporting. « Dans un premier temps la section ESports du Sporting a participé à la promotion de cette discipline à travers une quarantaine d’opérations à caractère social » indique Johan Luiggi, président de l’association SCB. « Afin de développer aujourd’hui le marché, nous avons décidé de mettre en place une E-League propre à la Corse capable de poser les bases de ce domaine sur le territoire. La Corsican E League est une ligue à part entière dans laquelle nous avons pu mettre en avant tout nos domaines d’activités ainsi que développer une culture ESports en Corse ». En projet aussi divers évènements tels tournois, ateliers de sensibilisations, ateliers numériques…