SC Bastia : Attention, Saint-Etienne peine, mais reste… Saint-Etienne

Excès de confiance, voilà un terme qui ne plait guère à l’entraineur Régis Brouard. Lui préfère parler d’état d’esprit. « Je pense que nos bons résultats mettent bien en avant l’état d’esprit des joueurs. Une équipe soudée. Je prends pour exemple le but qu’on marque à Grenoble. Sur l’action ils sont 6 dans la surface adverse ». Le mot revanche n’est pas non plus dans son discours. « Il ne faut pas penser au match aller. Ce jour-là on est passé à travers, tous, moi le premier avec la compo de l’équipe. On s’est pris une claque .Ce mardi soir ce sera un autre match ».



Pour cette rencontre, le coach bastiais devra se passer des services de Joris Sainati, suspendu. Des joueurs qui selon lui commencent à prendre conscience de leur potentiel. « Je pense que certains n’ont pas encore conscience de ce qu’ils peuvent faire. Ils ne connaissent pas encore leurs limites. Il y a encore des axes de progression ».



Saint-Etienne ?

« Ce sera un match entre deux clubs historiques. Saint-Etienne peine mais reste Saint-Etienne. Les Stéphanois ont été parmi les plus actifs dans le mercato. Ils étaient sur une bonne série et puis alors qu’ils pensaient gagner contre Sochaux, ils prennent deux buts en fin de match et le perdent ».



A noter qu’en préambule de cette rencontre - coup d’envoi à 20h45 - les dirigeants rendront hommage à Claude Papi dans la salle des trophées du Stade Armand-Cesari, un hommage retransmis sur les écrans géants du stade à partir de 18h45. Il y aura plusieurs invités pour parler de l’ancien et emblématique capitaine du SECB :

Jean-Michel Larqué, Merry Krimau, Fanfan Félix, Charles Orlanducci, Georges Franceschetti, Frédéric Antonetti, Alphonse Muzy, ainsi que les auteurs du livre « Claude Papi, l’icône »



Le groupe bastiais

Boucher – Placide – Guidi – Dramé – Van Den Kerkhof – Kaïboue – Ndiaye – Tavares – Bohnert – Vincent – Ducrocq – Salles Lamonge – Santelli – Djoco – Alfarela – Schur – Baï - Magri