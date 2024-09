SC Bastia : 2 matchs de suspension pour Tavares et Benoît Tavenot

Dylan Tavares a écopé de deux matchs de suspension ferme et d"un match avec sursis.

Benoît Tavenot, entraîneur du SC Bastia s'est vu infliger une sanction de deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Vincent Marchetti du Paris FC, avec lequel il a eu maille à partir a été sanctionné de deux matchs de suspension ferme



Par ailleurs, Jésah Ayessa (AC Ajaccio) et Juan José Guevara (SC Bastia) ont écopé d'un match de suspension. La décision prendra effet à partir du 1er octobre.