S C Bastia : le beau message d'adieu de Ndiaye

Au peuple corse,

Je vous adresse ce message pour vous remercier pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez apporté tout au long de cette saison.

C’est quelque chose que je vais jamais oublier.

Vous êtes devenus une part de moi.

Je remercie le président Monsieur Claude Ferrandi et son équipe, les dirigeants du club, les coachs. Je ne saurai terminer sans remercier Monsieur Régis Brouard de m’avoir fait confiance, de m’avoir aidé à me développer, à me perfectionner tant sur le plan sportif que personnel.

A tous mes coéquipiers également, vous avez été d’une aide incommensurable. Merci pour tout.

On se dit à bientôt et bonne chance pour cette nouvelle saison.