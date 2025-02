Rugby régional - Portivechju Rugby enchaîne

En Régionale 1, ce dimanche, une seule formation évoluait à la maison en l'occurrence Lucciana qui avait fort à faire en accueillant le RC Digne leader de la Poule. Les Luccianais ont donné bien du fil à retordre au RC Dignois. Le leader s'est, certes, imposé mais sur le petit score de 20 à 18. Les Rouge et Noir peuvent se consoler avec un probant bonus offensif





Les deux autres équipes évoluaient en déplacement, le CRAB à Six-Fours et Portivechju Rugby à Fos. Finalement la rencontre entre Six-Fours et le CRAB a été reportée au 23 mars prochain et ce en raison d'un terrain rendu impraticable.

La bonne opération du jour est à mettre au crédit de Portivechju Rugby qui après sa victoire face au CRAB dans le derby retour de R1, s'en est allé s'imposer sur la pelouse de Fos 35 à 29 et enchaîne un deuxième succès de rang de très bon augure pour la suite de la compétition.

Enfin en Régionale 2, le RC Ajaccio a pris, facilement, le meilleur sur sa pelouse de Sarrola sur Saint-Laurent du Var 50 à 20.





Les Ponettes et Bastia XV étant au repos