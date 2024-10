Rugby régional : Le CRA Balagne chute lourdement à Orange

Les cinq équipes insulaires étaient sur le pont ce dimanche en R1 et R2.

En Régionale 1, le CRAB sur le terrain d’Orange avait l’opportunité de conforter sa place en tête de la Poule, alors que Portivechju à Six-Fours se frottait à un gros morceau et que Lucciana, à domicile, contre Valréas voulait oublier sa déconvenue du week-end précédent à Digne.





Les Porto-Vecchiais n'ont pas eu à se déplacer dans le Var dans la mesure où la rencontre face à Six-Fours a été reportée en raison d'un terrain rendu impraticable par la météo. Affaire à suivre....



Le CRAB pour sa part a subi la loi d'Orange sur le score sans appel de 30 à 16. Lucciana, dominé à Digne, a relevé la tête contre Valréas en l'emportant 15 à 9.





R2, le RC Ajaccio, actuellement sur une bonne dynamique recevait les Vauclusiens de Pernes-les-Fontaines.

De son côté Bastia XV, hier après-midi, affrontait sur ses terres les Azuréens de Lérins.

Les Bleus d'Etienne Ponzevera se sont imposés 20 à 5 et enregistrent une belle performance pour leur retour en championnat. Quant aux Ajacciens, ils ont atomisé les Vauclusiens de Pernes 57 à 7 et confortent leur place en tête de la poule 2.