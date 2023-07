Rugby féminin : Les Ponettes changent de Poule

Exit donc la Poule du Sud-Ouest comme l'explique Henri Bonino: "c'était un de nos souhaits de basculer sur la poule Ile-de-France car cela rend nos déplacements plus faciles. Nous avons, en effet, quatre clubs qui se trouvent à moins de quarante minutes d'Orly. Caen et Evreux sont respectivement à trois heures et deux heures de route. Il n'y a que pour la Bretagne où nous serons obligés de partir sur trois jours. De plus ce changement de poule est intéressant au niveau rugbystique car nous sommes plus sur du jeu en mouvement et cela va être très enrichissant. Ce sera, dans le même temps, un beau challenge à relever d'affronter des équipes que l'on ne connait pas du tout".



Une formation des Ponettes qui va vivre peu de changements au niveau du groupe par rapport à la saison écoulée: " Elodie Drogon, Fatou Diaw sont sur le départ, trois autres joueuses ont décidé d'arrêter le rugby. D'un autre côté nous enregistrons les retours des blessées au long cours de la saison écoulée, plus l'arrivée de quatre nouveaux éléments. De son côté notre capitaine Virginie Mariani, a 43 ans, a décidé de rempiler encore une saison. Il est certain que son expérience sera très précieuse pour accompagner les jeunes joueuses". détaille Henri Bonino.





Voici, donc la composition de la Poule 1: Evreux AC, Ovalie Caennaise, Racing 92, RC Chilly Mazarin, Breizh'Barbarians, SCUF-PORC, RC Courbevoie, Les Ponettes.