Rugby - Un week-end pascal complètement ovale à Porto-Vecchio

Un rendez-vous qui avait lieu à Lecci samedi et ce dimanche et qui servait de support au Challenge Sébastien-Cerbera que nul n'a oublié dans le milieu de l'ovalie. Samedi, les M6, M8 et M10 étaient en lice. Les M6 ont mis à profit ce rassemblement pour participer à des ateliers alors que les M8 et M10 étaient eux concernés par leur tournoi respectif.

Chez les M8, le succès est revenu à la relève de Porto-Vecchio devant le RC Ajaccio et Bastia XV. Du côté des M10, le RC Ajaccio l'a emporté prenant le meilleur sur l'Entente Bastia XV - Ventiseri et Porto-Vecchio.

En soirée, les anciens joueurs de la Cité du Sel étaient les hôtes de leurs homologues d'Apt XV ainsi que des féminines porto-vecchiaises. Une confrontation qui a permis de se dégourdir les jambes avant une copieuse troisième mi-temps.

Ce dimanche les M12 faisaient leur apparition sur le pré de Lecci, un ultime tournoi remporté par les Ajacciens du RCA, auteurs d'un sans-faute, qui ont devancé Bastia XV et Porto-Vecchio XV.

Un peu plus loin dans la Cité du Sel ce sont les anciens treizistes Bonifaciens et Porto-Vecchiais qui avaient rendez-vous au restaurant du Stabiacciu pour un déjeuner où les souvenirs sont remontés à la surface avec les évocations de rencontres du siècle dernier...déjà.