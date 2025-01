Rugby Régional - Le derby pour Portivechju Rugby, un de chute pour les Ponettes

Cette journée de Régionale 1 était celle du derby retour au stade Claude-Papi entre Portivechju Rugby et le CRAB Lumiu. Un match important pour les Portovecchiais qui ont mis un terme à une série de défaites en s'imposant 24 à 21 grâce à une ultime pénalité de Thomas Marcellesi sur la sirène.

Lucciana, de son côté, jouait à Fos-sur-Mer. Les Luccianais ont été battus 26 à 20 et interrompent de la sorte une belle série.





En Régionale 2, les deux équipes corses ont connu, hier, les joies de la victoire.

Dans la poule 1, le RC Ajaccio s'est imposé 26 à 20 sur le terrain de Saint-Rémy de Provence et s'ancre un peu plus dans la première partie du classement. Dans la poule 2, Bastia XV n'a pas fait dans le détail face à Pertuis en l'emportant 41 à 0. Une victoire bonifiée, la troisième de rang en autant de matchs à domicile, qui permet aux Bleus de poursuivre leur chemin en tête de ce championnat.





Enfin, ce dimanche aura été celui de la première défaite cette saison des Ponettes dans le championnat Territorial à X. Les Ponettes ont été battues par Ouest Var sur le score serré de 29 à 25.