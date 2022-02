Rugby : RC Ajaccio -VS Marseille-Huveaune n'a toujours pas eu lieu

Le championnat de promotion d'honneur réserve, parfois, des surprises et ce n'est certainement pas le club du RC Ajaccio qui dira le contraire. Il y a quinze jours devait se disputer la rencontre entre les Ajacciens et les Phocéens de Marseille-Huveaune dans la Cité Impériale.

Un match qui n'avait pu se dérouler en raison d'une interdiction préfectorale liée à la crise sanitaire.





Le premier report étant acté, la rencontre aurait du avoir lieu ce dimanche 6 février, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, comme l'explique à CNI le président du RCA Jérôme Torre : "Depuis dix jours les Marseillais ne veulent pas se déplacer affirmant que venir en Corse est trop onéreux et que, de plus, la date ne leur convient pas car se situant en ce début de vacances scolaires. La couleur avait été, d'ailleurs, annoncée par les dirigeants marseillais: " On aura des cas Covid mercredi et vendredi à l’entraînement pour ne pas se déplacer". Or, il semble avéré qu'ils avaient bien des problèmes d'effectifs pour venir à Ajaccio ce week-end, mais que cela n'était pas en raison de l'épidémie de Covid".



Pour le président du RCA la coupe est pleine d'autant que l'affaire ne devrait pas en rester là. D'autant que "Ciel et Blanc" observent une période de repos forcée qui est loin de leur convenir.