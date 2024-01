Rugby : Le ras-le-bol du RC Ajaccio

Pour être tout à fait clair sur le scénario de cette rencontre, une mêlée loin d’être réglementaire, en un mot une bagarre générale, a opposé les joueurs des deux équipes. La soupe aux marrons, dans ce sport de confrontation, n’est pas un fait rare dans l’ovalie, même si logiquement ce genre de situations est à proscrire de toute rencontre.

Pour autant il est une certitude c’est que Monteux et ses supporters se sont ensuite fendus sur les réseaux sociaux de propos que le sport corse connaît fort bien mettant en lumière qu’il n’est pas possible de gagner en Corse et que les équipes insulaires sont fortes à domicile mais plus en difficulté loin de leurs bases car les arguments employés ne sont pas forcément frappés du sceau de la sportivité.

Un appel à boycotter les déplacements en Corse a même été évoqué, tout comme le fait que la FFR devrait s’interroger sur le fait que les Corses gagnent toujours chez eux et "prennent des pelletées" en déplacement.





Des propos qui ont du mal à passer

Côté Ajaccien ce genre de propos a du mal à passer comme le précisait le président fes Ciel et Blanc Jérôme Torre.

« On connaît bien tout cela, mais là où la chose devient étrange c’est que Monteux a sans doute la mémoire courte. Les joueurs ont passé leur temps à être insultant lors de ce match non seulement vis-à-vis de l'arbitre mais aussi à l’encontre de nos joueurs. Je pense que l’arbitrage a été équitable et que la frustration de nos adversaires ne peut pas expliquer leur mauvais comportement. Pour notre part, nous nous efforçons de toujours bien accueillir les clubs qui viennent jouer à Ajaccio. Nous voudrions bien que la réciproque soit vraie à chaque fois que nous nous déplaçons dans la mesure où nous n’avons même droit à une bouteille d’eau. Il est temps que ce genre de propos cesse car d’une manière générale nous avons de très bons rapports avec l’ensemble des clubs. D’un autre côté nous voyons bien qu’il en faut peu pour que les vieux clichés sur la Corse et les Corses remontent à la surface.

Au-delà de déplorer ces mots, nous les combattons avec la plus grande vigueur car ces mots véhiculent une fausse image du rugby en Corse. Pour preuve les équipes insulaires gagnent à la maison mais aussi à l’extérieur, mais quand nous perdons nous ne mettons pas en avant le fait qu’il est impossible de gagner en déplacement. Enfin des équipes, contrairement à ce qui a pu être véhiculé sur les réseaux sociaux, sont venues s’imposer à Ajaccio. Elles sont reparties de chez nous sans dommage ».

Une situation qui n'est pas sans rappeler un certain Isula XV - Le Las de la saison écoulée également, en Régionale 2.