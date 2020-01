Rugby : Le RC Lucciana "atomise" Gap

Après une remise officielle des nouveaux maillots parrainés par le coq sportif et la fédération française de Rugby en présence de ses sponsors « Vidal plomberie », « Location de chapiteaux TAG », « SPCom édition » et « U mercatu di Mani Casalabriva », l’équipe fanion du Rugby Club Lucciana démarre la rencontre tambour battant !Sur le coup d’envoi de la rencontre, R. Geronimi tape merveilleusement bien l’engagement qui est réceptionné par J. Loubic qui file à l’essai dans une défense de Gap très passive. Maurat transforme (7-0).Sur le renvoi, les luccianinchi profite des placages manqués des joueurs des Hautes-Alpes pour envoyer son troisième ligne aile du jour, J. Loubic pour un doublé, transformé par Maurat (14-0).À la 6e minute c’est Fiorella qui dépose ses vis-à-vis après une grande solidité au contact suivi d’une accélération qui lui a permis de déposer ses adversaires pour aplatir sous les poteaux et faciliter la transformation de Maurat (21-0). Sur le renvoie les luccianais envoie leur jeune centre Confais derrière la ligne avec force (28-0), transformé toujours par le 9 du RCL.Avec une grande motivation et beaucoup d’application le XV insulaire qui a retrouvé la quasi totalité de son effectif et va enchaîner les essais, répétant son plan de jeu pour porter le score à 59-0 à la mi-temps (Gelmini 16e et 27e min, Villeneuve 18e et 22e min, Borderie 30e min).En deuxième mi-temps, le staff du RCL fait entrer l’ensemble de ses remplaçants et cela ne va pas modifier le sérieux des protégés du Président Raffalli.À la 43e min, J. Loubic s’en va en solitaire inscrire son 3e essai du jour (non transformé) pour porter le score à 64-0.Le pilier rouge et noir, Toscano s’en va avec autorité enfoncer la défense jaune et bleu de Gap pour un nouvel essai non transformé 69-0.Petit moment d’inattention qui permet à Godefroy de marquer en bout de ligne les seul points de son équipe 69-5.Puis, Borderie sera récompensé de son bon match par un nouvel essai, transformé par le néo luccianais Peltier. Ce dernier qui offrira une passe au pied millimétré traversant le terrain en largeur pour Cazaubon qui n’a plus qu’à aplatir en bout de ligne.Suivrons des essais de Gelmini pour son 3e du jour, Demasi, Maurat et Villeneuve son 3e du jour également. Fin du match 107-5.Il faudra la même application côté luccianais pour ce match en retard programmé dimanche 2 février contre Isula XV, ce derby corse de 1ère série.