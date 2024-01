Rugby - Le CRAB reprend la tête

Un score fleuve qui permet aux Balanins de reprendre la tête du championnat au terme de cette journée en bénéficiant de la défaite du leader Valréas sur la pelouse de Digne.. Isula XV, pour sa part, a disposé de la lanterne rouge antiboise 34 à 18. Victoire importante pour les Porto-Vecchiais qui même réduits à 14 prennent un peu plus de distance avec le bas du classement.



Ce dimanche seul Lucciana a connu la défaite. Les Rouge et Noir ont baissé pavillon à domicile face à Fos-Sur-Mer 24 à 13.

Samedi, en Régionale 2, le RC Ajaccio n'a pas fait dans le détail face à. Bédarrides en s'imposant sur le score ample de 55 à 31. Les Ciel et Blanc ont empoché de plus, avec neuf essais marqués, le point du bonus offensif.