Rugby - Finale de Régionale 2 : le titre et le bouclier pour Isula XV

3-0, 10-0, 10-3, 13-6, 13-11)



Pour le CRAB : 1 essai : Acaquiva (74'). 2 pénalités: Martelli (40')

Mariani (70').

Pour Isula XV : 1 essai:Marcellesi. D (34'). 1 transformation:

Marcellesi. T (34'). 2 pénalités: Marcellesi . T (2', 71').

Cartons rouges : J. Mariani (CRAB) à la 55'. Cecchini (Isula XV) à la 55'



Isula XV

Poli, Belanger, Laachouchi, Canfarani, Morelli, Canonici, Leandri-Bartoli, Girard, Marcellesi, Belanger [capitaine) Sobra, D. Marcellesi, Magne, Rizzo, Amasio

Remplaçants : Cecchini Mattei,Cesario, De Lipowski, Pasqualini, Hontebeyrie, Mangion

entraineur : P. Sable



Club rugby amateur de Balagne

Thiam, Jorand, Agostini,Lambert, Sturlesi, Orsini

Rodrigues Sougoufara, Blossier, J.Mariani [capitaine], P Corazzini, Martelli, L. Mariani, Acquaviva, Restoux de pachtere

Remplaçants 16 : Anquetil Guerini, Lucchetti, Fall, Naitaki, J Mariani, Delenne, Reye

Entraîneur : C.Cauvy



Isula XV n'a pas musardé ce dimanche après-midi sur le terrain de Volpaghju. Dès la 2e minute, en effet Thomas Marcellesi montrait la voie à suivre à ses partenaires en assurant la première pénalité de la rencontre. Un 3 à 0 auquel l'ensemble sudiste s'est accroché durant toute la première période malgré les coups de boutoir d'un CRAB XV, qui paraissait au-dessus sur le plan de l'engagement, mais qui ne parvenait pas à vraiment désarçonner son adversaire parfaitement concentré sur son match.

Certes le CRAB, par l'intermédiaire de Martelli avait bien eu l'opportunité de remettre les deux équipes à égalité, mais le botteur balanin n'a pas vraiment réussi à se concentrer sur son coup de pied, la faut, sans doute, à un public un peu chahuteur qui a en revanche chaudement applaudi quand à la 33e minute de jeu Dominique Marcellesi est allé plonger dans l'en-but balanin.

Avec la transformation, réussie, de l'autre Marcellesi d'Isula XV Thomas en l'occurrence, les Porto-Vecchiais viraient en tête à la pause face au CRAB qui n'avait pu répliquer par l'intermédiaire d'une pénalité, cette fois réussie de Martelli.





À la reprise les Balanins ont remis leur ouvrage sur le métier pour tenter encore une fois de bousculer leur adversaire, mais les coups de boutoir des "jaune et noir" du CRAB , pour impressionnants qu'ils aient été, n'ont pas réussi à faire plier Isula XV, qui droit dans ses bottes, opposait une belle résistance aux assauts balanins.

Pourtant après que les esprits qui s'étaient quelque peu échauffés sur la pelouse se soient calmés - les deux équipes ont terminé à 14 - on a bien cru après cette pénalité réussie par Jean-Gabriel Mariani, à laquelle répliqua Thomas. Marcellesi, puis ce bel essai de Delenne, après un coup de pied à suivre du même Jean-Gabriel Mariani, que le CRAB allait finir par renverser la vapeur.

Mais, malgré encore de beaux et grands d'efforts, la marque resta bloquée sur ce 13-11 qui sacrait Isula XV. Belanger pouvait, dès lors, aller chercher le bouclier et célébrer cette belle victoire avec ses partenaires et ses nombreux supporters !