Rugby : Des vestiaires flambant neufs à Volpagiu

En juillet 2019, François Tatti, alors président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, vice-président en charge de la politique sportive et Jean-Jacques Padovani vice-président, délégué aux travaux, avaient déjà donné un gros coup de main au rugby en édifiant au bord du stade de Volpajo une tribune de 150 places et un club-house de 100 m², promettant alors aux dirigeants de Bastia XV de construire dans les prochaines années des vestiaires dignes de ce nom.



Promesse tenue puisque ce samedi 17 décembre, Louis Pozzo di Borgo, aujourd’hui à la présidence de la CAB, avec à ses côtés Lauda Guidicelli, conseillère exécutive, Michel Simonpietri, maire de Furiani et Jean-Simon Savelli, président du Comité Corse de Rugby, ont inauguré ces nouveaux vestiaires destinés au joueur de rugby mais aussi aux Mohawks, club de football américain. Ces travaux ont consisté en la construction d’un bâtiment vestiaires de 500 m² aux normes, respectant les critères d’homologation niveau fédéral .





Autre bonne nouvelle pour les licencies de ces clubs, la CAB procédera au remplacement de la pelouse.