Rugby - Bastia XV signe un partenariat avec le Stade Toulousain

- Alain Del Moro le mot partenariat est à la mode dans tous les compartiments du sport mais celui signé avec le Stade Toulousain est particulièrement remarquable ?

- Oui parce que le Stade Toulousain ce n’est pas qu’un nom, c’est une philosophie et un comportement au quotidien. Une philosophie de jeu : fidèle à des principes de continuité de jeu, de désordre organisé, de combat et de jeu en avançant. philosophie de club avec le respect des anciens, de l’institution et, force du collectif et de la marque plus que des individualités. C’est aussi un esprit rugby au travers du comportement des joueurs à tous les niveaux, de leur transmission des valeurs

Les valeurs cardinales de Bastia XV, faites de solidarité, d’engagements sociales et sociétales, de respect du jeu et d’un jeu identitaire nous font naturellement nous sentir proches d’un si grand club. Nous avons beaucoup de chance qu’un grand club comme le Stade nous accorde la chance de ce partenariat. Vraiment ce mot partenariat n’est pas galvaudé.





- Quel en est la genèse ?

Comme souvent dans la vie, c'est une histoire de rencontre et de partage. Pour nous, une personne est à l’origine de ce rapprochement, c’est Sam Lacombe. Aujourd’hui Sam est l’un des dépositaires de la philosophie et de l’identité du Stade Toulousain. En effet, dans son rôle référent de la catégorie Espoirs et d'entraîneur du centre de formation, il est la courroie de transmission entre les générations de joueurs appelés à représenter l’identité du club, sa marque de fabrique.

Sam a passé de longues années à Bastia où il nous a fait l’honneur de participer activement au développement du rugby à Bastia et de manière plus générale en Corse. Passionné et passionnant, il a été le point d’entrée dans cette relation avec le Stade Toulousain depuis son retour sur le continent quand le club a fait appel à lui pour la formation de ses jeunes.





- Au-delà de l'effet d'annonce de quelle manière ce partenariat va-t-il se mettre en place et surtout à partir de quand ?

- Ce partenariat est totalement orienté vers la formation tant de nos éducateurs, que de nos joueurs. Sam Lacombe vient de passer deux jours à Bastia, où il a pu former les éducateurs à ce qu’ils peuvent demander au Stade dans le cadre de ce partenariat, et a donné un grand nombre d’exercices pratiques pour les entraînements et assisté directement les entraîneurs pour les séances de nos M14 et M16. Concrètement, le savoir-faire du jeu et de la formation d’un des plus grands clubs professionnels du monde, est accessible directement à tous les éducateurs. Comme toutes choses, le partenariat sera ce que nous voudrons en faire. Plus nous solliciterons, plus nous aurons de retour et enrichirons notre expérience et nos expertises. La balle est dans notre camp, il nous revient de le faire vivre pour qu’il profite au maximum à nos jeunes.





En faisant l'effort de la structuration Bastia XV mise sur le temps long n'est ce pas un pari quand même audacieux dans un sport de plus en plus fast food ?

- Quel est le sport dont les valeurs intrinsèques se rapprochent le plus des valeurs de notre territoire ?

Solidarité, esprit d’équipe, combat collectif, entraide, respect sont les valeurs de notre sport. Structurer un club autour des valeurs, en l’ancrant dans la société auquel il appartient est une mission de longue haleine mais à nos yeux indispensable pour justement éviter ces comportements de consommation rapide. Contrairement à d’autres sports, le rugby propose une lecture du temps long, faite d’ambition raisonnable mais suffisamment dynamisante pour intéresser des jeunes. Sans structure ni projet audacieux, il n’y a pas d’ambition réelle et sans ambition quel intérêt sportif pour des jeunes joueurs avec des talents à travailler ? Un départ sur le continent pour tenter l’aventure ? Oui peut être pour un joueur tous les dix ans, et nous devons être capable des les amener que ce type d’ambitions, mais pour la très grande majorité des joueurs insulaires, c’est la réalité du championnat régional puis fédéral qui doit les faire rêver ainsi que leur développement par le sport. Un titre de champion, qu'il soit de Régionale 2 ou de Top 14, reste un titre de champion. Le rugby a en lui toutes les valeurs pour ne pas être un produit de consommation rapide, la preuve peut être par les chiffres puisque cette année, en tout début du projet Bastia XV 2024 - 2028, nous avons enregistré le retour de beaucoup d’anciens joueurs talentueux et notre équipe séniors est passée de 42 l’année dernière à 67 joueurs. On dit que l’appétit vient en mangeant, nous allons éviter l’indigestion mais avons l’ambition de travailler dans la durée pour garder cet appétit.