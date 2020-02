Rugby 1ere série : le derby retour pour Isula XV

Battus, voici quinze jours, à Lucciana lors de la manche aller, les locaux d'Isula XV se devaient de réagir.

A la pause, Isula XV, après deux pénalités de Fau et un essai de Cianfarani, menait 11-3. Les partenaires de Belanger prenaient le match à leur compte d'entrée de jeu en deuxième mi-temps pour creuser rapidement l''écart sur un essai de Fouquoire suivi d'un drop de Marcellesi.

Lucciana réduisait la marque sur un essai collectif (19-8).

Tout se jouait en fin de partie. Isula XV inscrivait deux nouveaux essais par Zeboudj et Amasio, mais les luccianais répliquaient par Loubic et Pelletier.

Finalement Isula XV s'imposait 31 à 22 au terme d'une belle partie.