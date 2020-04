Rouvrir les écoles à partir du 11 mai? En Corse les parents d'élèves s'inquiètent

Il semble difficile d'envisager le respect des gestes barrières avec des enfants ou des ados.

Comment être sur qu'il n'y aura aucune transmission possible ?

Les élèves ont été les premiers confinés et deviennent les premiers déconfinés. Et puis on n'ouvre pas les restaurants les cinémas mais les cantines et les classes oui ?? Et je ne parle pas des transports en commun....



C'est pas très cohérent. Alors oui les enfants ne sont pas égaux face à ce nouveau type de enseignement oui il y a des inégalités. Mais c'est au corps enseignant à s'adapter et proposer un enseignement à distance accessible à tous. La poste fonctionne quand il n'y a pas internet. On peut mobiliser des enseignants pour des cours particuliers via le téléphone et autre réseau social pour les enfants dont on sait les difficultés.

Aujourd'hui j'ai l'impression que les profs doivent justifier leur travail en donnant une tonne de chose à faire!!

Un coup sur Leia un coup sur Pronote mais c'est la folie!!

Les profs devraient se concerter et établir un travail pourquoi pas commun avec un programme à la semaine. Des cours vidéos pour ceux qui le peuvent du phoning pour les autres. Les enfants seraient rassurés avec un programme qui avance par semaine. Et reprise en septembre avec un mois de remise à niveau et évaluation. Facile à dire certes mais plus sécurisé pour nos jeunes et les parents. Bien sûr il faudra prévoir des aménagements pour garder les enfants à domicile et c'est la je crois tout l'enjeu. Car les parents doivent reprendre le travail. Il y a donc aussi une question économique qui a été traitée en vitesse les parents doivent retravailler donc les enfants vont à l'école.