Rome : suivez la création du cardinal François Bustillo

Dans une première sans précédent pour l'Église, le Consistoire de ce samedi 30 septembre redéfinit de manière significative la géographie ecclésiastique. Pour la première fois, les cardinaux originaires du Sud du monde, issus des nations les plus défavorisées et des périphéries de la mondialisation, s'apprêtent à surpasser, même de justesse, leurs homologues issus des pays les plus riches. Cette évolution esquisse le visage pastoral du collège cardinalice qui, en temps voulu, élira le successeur du pape François, Jorge Mario Bergoglio. Les cardinaux représentant le "sud global" composent désormais près de la moitié du collège électoral de l'Église, tandis que les cardinaux nommés sous la bannière de Bergoglio dépassent désormais largement le seuil des deux tiers requis pour l'élection du futur pape.



L'Église de Corse s'apprête également à vivre un moment sans précédent, alors qu'un évêque corse se prépare à revêtir la "pourpre cardinalice".



Le pape François, à l'âge de 86 ans, procédera à la création de 21 nouveaux cardinaux sur le parvis de la basilique Saint-Pierre de Rome. Parmi eux, 18, ceux qui sont âgés de moins de 80 ans, auront le privilège de participer au prochain conclave. Cette nomination suscite un vif intérêt parmi les observateurs, qui y voient un indice potentiel de l'orientation future du chef spirituel de l'Église catholique, ainsi que des 1,3 milliard de fidèles qu'elle compte.

Le pape François a également ouvert la possibilité d'une renonciation, à l'image de son prédécesseur Benoît XVI, si sa santé déclinante le justifiait.



À l'issue de ce Consistoire, François aura ainsi nommé 99 cardinaux électeurs sur un total actuel de 137, soit environ 72 %. Environ 22 % ont été créés par Benoît XVI et 6 % par Jean-Paul II. Cette répartition pourrait influencer la majorité des deux tiers nécessaire pour élire un nouveau pape, en augmentant la probabilité qu'il partage la vision de François, centrée sur une Église au service de tous et désireuse de se décentrer d'elle-même.



Cependant, l'élection d'un pape demeure toujours imprévisible, et cette tendance doit être nuancée. Certains cardinaux nommés par François ne partagent pas systématiquement ses positions, voire ont publiquement exprimé des désaccords avec lui, à l'instar du conservateur allemand Gerhard Müller. La complexité de la dynamique cardinalice demeure, créant une aura de suspense autour de chaque Conclave.





Le consistoire ordinaire en direct : samedi 30 septembre à 10h sur KTO TV