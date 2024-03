Roller Derby à Bastia : Une grande première pour la Corse et les Rolling Castagne

e

Les Amazones d'Aix-en-Provence, les Mars Invaders de Marseille, les Pires Rat/es de Marseille également, les Rabbit Skulls d'Avignon, les Rad'ass de Toulon, les Sisters in Arms de Gap, les Ultrack'Canons de Nice et lesThe Rolling Castagne de Bastia feront l'événement ce week-end au Cosec du Fangu où l'ambiance ne va pas manquer avec la présence des Castagne Bastiaccie.Inscrites pour la 2année dans cette compétition, les Bastiaises tirent leur épingle du jeu avec 3 victoires, deux défaites en 5 rencontres à l’extérieur. Au classement, elles se situent bien au chaud à la 4place de la compétition. «L’objectif est de conserver cette 4place » souligne Marie-Pierre Samani, joueuse et créatrice du club. Pour cela les Bastiaises devront remporter un des deux matchs de ce week-end. « On ne se fait guère d’illusions contre les Amazones d‘Aix qui dominent la poule, on risque de se prendre une tôle. Par contre la seconde rencontre contre les Rad'ass de Toulon est largement à notre portée même si elles aussi s’améliorent de match en match».L’évènement sera aussi pour le public qui pourra découvrir une véritable étape du championnat avec 9 rencontres au programme. L’animation sera au rendez-vous ces deux jours dans une ambiance sportive, mais conviviale, voire familiale. « C’est l’essence même ce sport. Le Roller derby est un sport, mais surtout un état d’esprit. C’est une discipline qui demande une grande dose de fair-play et de respect. On donne tout sur le terrain, mais après on se boit des "coups" ensemble et on se fait des câlins», explique Marie-Pierre Samani. Une sacrée organisation aussi, car ce sont plus d’une centaine de personnes qui font le déplacement, entre équipes, staffs, accompagnateurs, officiels. Mais ça aussi nos « castagneuses » savent faire avec talent d’autant plus qu’elles ont dû composer avec la grève des marins ! « Un sacré casse-tête qui a bien compliqué les choses » avoue Marie-Pierre.L’entrée sera libre (ouverture des portes à partir de 8h30), mais une corbeille sera placée à l’entrée pour aider le club.Le programme est à découvrir sur Ici