Risque incendie : interdiction de l'emploi du feu jusqu'au 30 septembre en Corse-du-Sud

Compte-tenu du niveau de sécheresse marqué, des taux d’humidité très bas sur une grande partie du territoire et des départs de feux intervenus ces derniers jours, le préfet de la Corse du Sud a décidé d’avancer d’une semaine l’interdiction estivale d’emploi du feu qui est donc interdit dans tout le département dès ce mercredi 8 juin et jusqu’au 30 septembre inclus.

"Cette interdiction s’applique à tous, y compris aux propriétaires et leurs ayant-droit." indique la prefecture précisant que "Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement."