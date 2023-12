Ringraziamentu à San Fiurenzu : Une célébration spirituelle pour clôturer l'année

La messe du Ringraziamentu à San Fiurenzu, prévue le 31 décembre à 18 heures à l'église Sant'Anna, s'annonce comme une célébration empreinte de réflexion, de gratitude et d'anticipation pour l'année à venir. Au sein de cette communauté corse, les fidèles expriment leur reconnaissance pour les bienfaits de l'année écoulée, rendant hommage à Dieu pour sa constante guidance et protection. Pendant la messe, la Cunfraterna di Santa Croce enchante l'atmosphère avec des chants soigneusement sélectionnés, encadrant les lectures bibliques. Rumanu Giorgi, initiateur du renouveau de la confrérie, insiste sur l'importance de ces chants, tels que le Te Deum Laudatum et le De Profundis, comme des expressions intenses de gratitude et de recueillement. "Le Te Deum Laudatum, hymne de louange et de reconnaissance, résonne dans l'église Sant'Anna, invitant à la réflexion sur les erreurs passées et à aborder l'avenir avec espoir. La période de Noël est également dédiée au souvenir des défunts", explique-t-il, soulignant que la Cunfraterna chante le De Profundis en mémoire des disparus.

La messe du Ringraziamentu devient ainsi un moment de prière unificateur, où la communauté exprime ses intentions personnelles et collectives. Cette cérémonie offre également l'opportunité de formuler des vœux pour la nouvelle année, inaugurant ainsi le début de celle-ci dans un esprit de fraternité et d'espoir.