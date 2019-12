Réveillon de la Saint Sylvestre : prudence sur les routes

Désigner un Sam, capitaine de soirée

Réserver un taxi ou prévoir un covoiturage

Prendre les transports si cela est possible

Dormir sur place

Demander à ses invités comment ils rentrent de soirée

Prévoir des couchages supplémentaires

Prévoir des boissons sans alcool et des éthylotests, au cas où…

Une opération en plusieurs points du département de la Haute-Corse auxquelles ont participé les services de la préfecture de la Haute-Corse, les services de police, de CRS, de gendarmerie et l’association Prévention routière. Il faut savoir que l’accidentologie a été élevée en Haute-Corse en 2019 avec plus de 300 accidents qui ont fait une vingtaine de morts. Les bénévoles de la Prévention routière ont rappelé aux automobilistes les règles de sécurité et de sagesse.Si vous sortez :Si vous organisez la fête chez vous :Si les conducteurs ont été sensibles et réceptifs aux conseils donnés, souhaitons qu’ils les appliquent.CNI s'est joint à une de ces opérations à Bastia.