Retraites : Nombreuses actions de l’intersyndicale de Haute-Corse à partir de ce mercredi soir.

« On réaffirme notre revendication de la retraite à 60 ans et à taux plein » a déclaré Charles Casabianca, porte-parole de la CGT. «Cette réforme est une régression sociale. En Corse où 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté, on imagine le ravage que cela va faire. Cette retraite à points va faire des retraités pauvres. La CGT veut une retraite digne. On est passé aujourd’hui du capitalisme au libéralisme. Il n’y a pas d’égalité et on le voit avec la répartition des richesses ».

Christophe Bertin pour FO lui emboite le pas : « Nous sommes sur la même position. On réclame le retrait de la réforme et des négociations, même si on sait que le projet est déjà ficelé. Nous sommes tous mobilisés jusqu’au retrait de cette réforme. On ne veut ni points, ni âge pivot ! Ce projet de réforme présenté en conseil des ministres le 24 janvier n’a qu’un objectif, c’est de travailler plus longtemps pour moins de pension. La grosse arnaque c’est de prendre l’ensemble de la carrière car ils vont intégrer dans le calcul de la retraite les pires années de notre vie. La valeur du point n’est pas garantie comme pour les allocations chômage. Enfin les 1000 € qu’ils promettent, c’est de l’enfumage ! Leur promesse c’est pour un salarié qui n’a pas eu de maladie, de maternité, d’invalidité, de chômage. Mais nous devons en plus rester très vigilants car cette réforme en cache d’autres. On se focalise sur les retraites mais on doit aussi surveiller ailleurs car d’autres réformes sont en cours et avancent : fonction publique, enseignement, hôpitaux, baccalauréat. Le combat est sur tous les fronts ».

Le STC reste sur la même ligne. « Une reforme ça doit tirer vers le haut. Or celle-ci va vers le bas. Quand on nous parle de retraite équitable on ne peut être que sceptique » déclare Georges Callier.

« Globalement on est d’accord » intervient Samuel Jacob, représentant des Gilets Jaunes. «Une réforme chasse l’autre et il y a d’autres combats que celui des retraites. Aujourd’hui par exemple on ne parle plus de l’assurance chômage ! Nous refusons la « macronie » qui est synonyme de paupérisation ».

Et Jackie Tartuffo, de FO, d’enchaîner : «Cela fait des dizaines d’années qu’il n’y a plus de projets de société. La population avance tout doucement vers le No Futur »

La CGT est aussi revenue sur les propositions qu’elle a émises. «On a des solutions pour améliorer le système» martèle Charles Casabianca. «On n’est pas la uniquement pour critiquer. Face à cette réforme qui n’est bonne que pour les riches mais catastrophique pour les précaires, nous avons des solutions pour par exemple partir à 60 ans. Aujourd’hui cette reforme nous fait revenir aux années 80, c’est une régression sociale »

Parmi ces propositions de la CGT, celle de financer un régime solidaire de retraite par répartition à prestations définies. Si cette solution nécessiterait de dégager entre 100 et 120 milliards d’euros, la CGT avance des solutions pour la financer : modifier la répartition des richesses, supprimer les exonérations et soumettre à cotisations sociales tous les éléments de rémunération, moderniser la fiscalité du capital….

La grande manifestation de ce vendredi à Bastia accueillera aussi les avocats des barreaux d’Ajaccio et de Bastia, en grève depuis 15 jours.