Retour en Corse pour a Madonna di Brandu

Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la Madone de Brando. Alors qu’il s’apprêtait à être vendu aux enchères, ce tableau du patrimoine corse, daté du 16e siècle, a finalement été retiré par le commissaire-priseur, et devrait être prochainement rapatrié sur l’île. Avec l’aide de la Collectivité de Corse, de la direction du Patrimoine et du ministère de la Culture, la commune de Brando a pu faire valoir ses droits de propriété, afin d’annuler la vente. Des archives attestent en effet qu’au moment de l’achat de l’œuvre par le collectionneur Albin Chalandon, en 1837, la Madone appartenait à la commune du Cap-Corse, et non pas à l’évêché, initiateur de la transaction.« Quand nous avons appris la vente aux enchères de la Madone, nous nous sommes évidemment mis en situation de nous porter acquéreurs , comme cela arrive chaque année pour plusieurs œuvres », explique Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la culture au sein de la CDC. « Mais parallèlement à ça, les services de la direction du Patrimoine ont démarré des travaux de recherche, et découvert dans les archives des éléments qui laissent à penser que le bien n’est pas privé, mais bien public. » Un moyen de déchoir les descendants d’Albin Chalandon de leur propriété.Engouffrés dans cette faille, et bien décidés à éviter de débourser les 300 000 euros estimés pour l’acquisition de la Madone, les différents acteurs culturels corses ont donc pris attache avec la maison de vente De Baecque, lui demandant de retirer le retable de l’enchère, pour cause de « vente illégale ». « On a aussi contacté le ministère de la Culture pour lui demander son soutien et confirmer la domanialité publique de l’oeuvre », complète Antonia Luciani. Après l’intervention de nombreux acteurs, comme le président de l’exécutif Gilles Simeoni, la décision est finalement tombée ce jeudi 30 mars, en faveur de Brando, à la veille de l’enchère.Il s’avère que la secrétaire d’État Marlène Schiappa, d’origine corse, a elle aussi pesé dans la balance, à travers un échange de courriers avec son homologue du ministère de la Culture, Rima Abdul-Malak, à qui revenait la décision finale. « En Corse, nous sommes tous très attachés à notre patrimoine culturel », a commenté celle qui garde des attaches très fortes avec l'île. « La Madone de Brando est un retable d'exception, c'est pourquoi j'ai mobilisé sans attendre la ministre de la Culture pour trouver une solution qui convienne à tous. »