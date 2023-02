La Collectivité de Corse prête à investir 400 000 euros aux enchères pour rapatrier la Madone de Brando

« Ce tableau doit rester en Corse », « c’est dommage de vendre le patrimoine », « que ce tableau retourne dans une église de chez nous ! »… Depuis l’annonce, en milieu de semaine, de la prochaine vente aux enchères de la Madone de Brando , superbe peinture sur bois commandée par un couvent de l’île au 16e siècle, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes, inquiets de la dispersion de l’héritage artistique corse, ont ainsi demandé, ou espéré, que des acheteurs locaux se positionnent sur l’affaire. Ils seront surement heureux d’apprendre que depuis plusieurs mois, la Collectivité de Corse (CDC) planche là-dessus.« Nous avons été informés de cette vente en décembre dernier », explique Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la culture et du patrimoine. « Et depuis, nous travaillons avec la Direction du patrimoine pour monter un dossier. Pour nous, il est primordial de faire rentrer cette œuvre dans les collections corses. » Cette démarche est loin d’être isolée. Les services de la CDC effectuent des veilles permanentes pour se tenir informés des différentes mises en ventes. « Quand on a une alerte sur un tableau, que l’intérêt patrimonial est considéré comme indispensable et que nous avons les moyens, nous nous positionnons systématiquement ! »À titre d’exemple, la collectivité a acquis le Scudo d’Henri Matisse en 2019 -peint lors du séjour de l’artiste en Corse-, ou plus récemment le Prunelli di Fiumorbo de Maurice Utrillo. Des lettres, dessins, et même une porcelaine ont, entre autres, également été rapatriés par le biais de ces actions.