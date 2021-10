Retour à l'heure d'hiver ce dimanche : 60 minutes de sommeil de plus

Conséquence de ce recul : nous pourrons dormir une heure de plus lors de la prochaine nuit. Et cette heure d'hiver sera en vigueur jusqu'au dimanche 27 mars 2022, dans 5 mois donc, date du prochain passage à l'heure d'été.



Le passage à l'heure d'hiver à cette même date concerne tous les pays de l'Union Européenne. Institué en France depuis 1976 suite au choc pétrolier, le changement d'heure entre l'hiver et l'été avait pour objectif d'économiser l'énergie électrique en s'adaptant aux habitudes de la population.

Ses concepteurs avaient mis aussi en avant le fait que l'heure d'hiver permettait de profiter plus tôt de la lumière du jour le matin, de novembre à mars, et l'heure d'été permettait, elle, de profiter plus tard de la lumière du jour, d'avril à octobre.



Si ce second aspect est incontestable, en revanche l'argument de l'économie de l'énergie électrique ne tient plus vraiment la route aujourd'hui.





Selon une étude de l’ADEME lancée en 2010, le changement d’heure permet des économies en énergie et en CO2 "réelles mais modestes, pour un coût quasi-nul de mise en œuvre". Il participe donc, depuis les chocs pétroliers des années 70, à la limitation de la consommation énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique.

Pour l’éclairage, le gain est "confirmé et pérenne" . En 2009, les gains correspondaient à 440 GWh environ (la consommation en éclairage de quelque 800 000 ménages) et ont évité 44 000 tonnes d’émissions de CO2. Historiquement bien sûr, le gain sur l’éclairage diminue en raison de l’utilisation qui se généralise des lampes basse consommation, et du calage de l’éclairage public sur "la nuit solaire" . Mais il subsistera en 2030, où l’ADEME l’évalue à 340 GWh.

Par contre pour les usages thermiques, les baisses ou hausses induites par le changement d’heure ne sont pas significatives. Elles pourraient l’être en 2030 (130 GWh) « à condition que des systèmes de régulation automatique soient installés pour respecter les consignes de température. » Et on enregistrerait une économie de 70 000 à 100 000 tonnes de CO2 souligne ecoco2.com





Quoi qu'il en soit : n'oubliez pas de reculer vos montres d'une heure avant de vous coucher pour profiter de 60 minutes de sommeil de plus.

Et bonne nuit !