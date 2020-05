Restructuration en vue au FC Balagne

Le FC Balagne communique:

"Suite à la démission de deux dirigeants du Comité directeur en date du 29 Avril 2020 Et en cette période particulièrement délicate, le FC Balagne tient à rassurer, licenciés, parents, partenaires institutionnels et annonceurs.

En effet, le club, avec l’arrivée de nouveaux dirigeants (René Navaro, François Santelli, Christian Vanucci) et fort de ses 354 Licencies, va poursuivre son travail de formation auprès des jeunes, de structuration et de développement du football en Balagne.

Aujourd'hui, le FC Balagne compte 83 licenciés seniors, (et ses équipes dont 1 inscrite en championnat vétérans, ainsi que des féminines), de nombreuses équipes de jeunes ( U18, U16, U14, U13 ) le Football dit "animation" ( U11, U9, U6/7 et Baby) soit au total regroupant pas moins de 230 Jeunes.

C'est aussi en cette fin de saison la descente de National 3 en Régional 1 de l'équipe première et la montée en Régional 2 de l'équipe réserve.

Le club participe aux différentes détections et rassemblements organisés par la Ligue Corse de Football, la formation qui reste une priorité de ses priorités dont les premiers résultats commencent à se faire sentir, et qui avance grâce à ses 17 éducateurs diplômés ou en cours de formation où l'organisation pédagogique est proposée par un entraîneur général.

C'est enfin, un loto de Noel "inter-bars, l'organisation de tournois, de navettes grâce à ses 3 minibus pour les entraînements sur les sites de Calvi et de l'Ile-rousse, la participation à des tournois extérieurs, à des plateaux sur Bastia, Corte, Lucciana, Casinca pris en charge par le club,

Mais, aujourd'hui, il nous apparaît plus important de respecter l'inquiétude de la population "Balanine", et de toute la famille du football, plutôt que de rentrer dans les polémiques, qui n'ont pas leur place face à la situation inédite que nous traversons.

Dès que... Le football reprendra toute sa place, qu'il mérite, et surtout prenez soin de vous car le match contre le virus n'est pas encore terminée" .