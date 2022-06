Restructuration des cimetières : la Corse s'y met aussi

Mais comment s’y prend-on pour restructurer un cimetière ? D’abord, par une visite de terrain. L’entreprise fait alors un premier audit : nombre de tombes, pourcentage de sépultures abandonnées, équipements… Tout est passé au crible. Ensuite, les trois techniciens réalisent, à l’aide de leur drone, un orthoplan, c’est-à-dire une représentation aérienne très précise, effectuée à partir de 300 à 400 clichés. Car la finalité, c’est l’informatisation des données. « Comme une matrice cadastrale, toutes les concessions sont numérotées, avec les informations par tombe », détaille François-Emmanuel Roux.



Pour ce faire, l’équipe procède à un recensement des inhumés. « Ensuite, on reprend toutes les épitaphes et on dresse un diagnostic technique et sécuritaire de chaque tombe avec un code couleur ». Avec, éventuellement, la possibilité d’aller jusqu’à la procédure de reprise des concessions funéraires, en cas d’abandon. « Mais ça ne se fait pas comme ça ! On contacte les ayants droit, ils ont trois ans pour remettre la sépulture en état, et en l’absence de réponse, on met en place des travaux de reprise très encadrés pour placer les corps dans un ossuaire », précise le chargé de communication.