Restrictions sanitaires : ce qui change ce 16 février

Comme annoncé par le premier onistre Jean Castex le 20 janvier dernier, la France va franchir ce mercredi 16 février une seconde étape dans sa stratégie de levée de restrictions liées à l'épidémie de Covid-19.



Les discothèques peuvent ouvrir à nouveau leurs portes



Fermées depuis le 10 décembre, les discothèques vont pouvoir rouvrir "dans le respect du protocole sanitaire", précise le gouvernement. Outre les boîtes de nuit qui vont retrouver leurs clients, les concerts debout seront à nouveaux autorisés. Tout comme la consommation debout dans les bars et les cafés mais aussi dans les stades et les cinémas.



Les bars et restaurants ferment à 1 heure du matin en Haute-Corse



Cependant en Haute-Corse les bars et restaurants doivent continuer à fermer à 1 heure du matin. En effet dans le département la circulation virale est encore trop élevée pour baisser la garde : ce 15 février le taux d’incidence était de 1324 pour 100 000 habitants et 94 patients étaient hospitalisés en Corse dont 14 en service de réanimaon ou de soins intensifs. Par arrêté le préfet a donc décidé de conserver cette mesure sanitaire qui impose aux établissements recevant du public de fermer à 1 heure du man au plus tard. Les évènements à caractère festifs en dehors de ceux organisés dans les ERP prennent aussi fin à 1heure du matin.





Ce qui change le 28 février



Cette nouvelle forte levée de restrictions doit préfigurer un retour à la vie "normale" imagine le gouvernement. À partir du 28 février, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal par exemple



Au retour des vacances d'hiver, le protocole sanitaire des écoles sera allégé, a annoncé vendredi dernier le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Les changements le 7 mars en Corse. Le masque ne sera plus obligatoire dans la cour de récréation, mais le restera en intérieur. U n seul autotest sera demandé au lieu de trois, si l'enfant a été en contact avec un autre élève (ou un adulte) testé positif dans sa classe.



À partir du 28 février, le protocole qui encadre les cas contacts va également évoluer. Comme à l'école, une personne en contact avec une autre positive au Covid-19 ne devra plus réaliser "qu'un seul test (autotest, test RT-PCR ou antigénique) à J2, soit deux jours après avoir été informée qu'elle a été en contact avec une personne testée positive, au lieu de trois tests (à J0, J2 et J4) actuellement". Néanmoins, si l'autotest s'avère positif, un test RT-PCR ou antigénique de confirmation sera toujours nécessaire.