Restonica trail : d'énormes retombées financières pour Corte

Il met tout d’abord l’accent sur l’investissement de l’association pour que cette épreuve soit un succès. Et surtout qu’on ne lui parle pas d’investissement énorme : « Je trouve, au contraire, qu’il est ridicule. Je m’explique : quand on fait partir 2 500 athlètes sur nos épreuves pour un budget de 150 000 euros, c’est un exploit. Notre budget est très petit. Il y a des courses, ailleurs, et même en Corse, des événements autres qui ont des budgets 3, 4 et 5 fois plus importants que le nôtre et qui n’ont même pas 200 participants. Cela fait 15 ans que nous organisons cette épreuve et nous gérons en bon père de famille. Nous avons un très petit budget et bien sûr de nombreuses dotations, car au fil du temps les partenariats se sont développés, grâce à notre sérieux et au succès de nos courses ».





Un budget qui, pourtant, provoque des retombées colossales pour Corte et le centre Corse. C’est de manière professionnelle que l’organisation s’est penchée sur le phénomène.

Des études ont été réalisées et au final, c’est la Corse toute entière qui bénéficie de cette manne touristique conséquente en ce début juillet.

« Depuis un an, nous avons également proposé un questionnaire détaillé aux inscrits leur demandant, par exemple, comment ils sont venus (bateau ou avion), s’ils sont à l’hôtel, le nombre de jours passés à Corte et ailleurs, s’ils sont venus seuls ou accompagnés, leur panier moyen, leurs dépenses, etc. Un questionnaire très pointu auquel ont répondu plus de la moitié des participants. On peut donc dire qu’il est fiable. On sait que sur 2500 inscrits, 70% viennent de l’extérieur, sachant que cette année nous avons 45 nations représentées sur nos courses. Ils viennent, par exemple, d’Australie, des USA, de Chine et de l’Europe entière. Et ces sportifs ne se déplacent pas en Corse juste pour une nuitée. Selon notre étude, ils ne viennent pas seuls, mais en famille d’au moins deux personnes. Au final nous aurons cette année pas moins de 7 000 personnes à rajouter aux 500 insulaires inscrits. En moyenne, ils restent trois nuitées à Corte et une dizaine de jours en Corse. Bien sûr, les premiers à bénéficier des dépenses, ce sont les transporteurs, que nous comptons hors budget ».







Plus de 4 millions d’euros de retombées

Et finalement ces retombées économiques pour la ville sont de l’ordre de 2,5 millions d’euros. «Et il faut rajouter près de deux millions sur l’ensemble de l’île. Ce sont donc près de 4,5 millions d’euros que le Restonica Trail rapporte à Corte et à l’île. Donc, nous pouvons à présent remettre en parallèle notre investissement de départ. Est-ce que ça vaut le coup d’investir 150 000 euros ? Je pense que la réponse est oui », lance fièrement Jean-Eric Lanoir. « Et nous continuerons à gérer de la même façon. Le but que nous avions depuis 15 ans c’était de contribuer au développement économique de la ville, de partager avec un maximum de personnes nos terrains de jeu, et de faire prendre conscience de la fragilité de notre environnement, car ces courses nous permettent de sensibiliser, et enfin, à travers le bénévolat, c’était de créer un lien social ».





Le succès du Restonica Trail s’explique par la communication de l’équipe dirigeante. Certes, il y a les réseaux sociaux, mais surtout l’équipe s’investit énormément en participant à de nombreux salons autour de la montagne et se déplace sur beaucoup de Trails en Europe et dans le monde. « C’est effectivement ce qui fait aussi notre force. Nous sommes présents en tant que spectateurs sur un grand nombre d’épreuves, mais aussi en tant que participants. Et au fil des ans, nous sommes parvenus à créer des liens spécifiques comme sur l’UTMB, où nous avons participé dès la première année de notre épreuve à Chamonix. Nous avons suivi avec le salon des Templiers, puis le salon de Lyon, à Paris, etc. Cette année nous avons mis l’accent sur nos voisins italiens, car nous nous sommes rendu compte que notre épreuve restait méconnue. Nous avons donc mis le cap dur les Dolomites, il y a quelques jours, en partenariat avec l’ATC. Ce fut l’occasion de belles rencontres et d’enregistrer des promesses d’inscriptions massives pour la 16e édition, car il y a un fort potentiel de trailers en Italie ».





Des déplacements qui se font en majorité sur les fonds propres des participants. Le transport et les stands restant à la charge du club, « quand on a une passion, elle ne rapporte pas, elle coûte », soutient le président du Restonica Trail.