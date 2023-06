Restonica Trail et EDF : une nouvelle convention pour partager les valeurs du sport

Ce mardi 27 juin au Centre EDF Corse les organisateurs de la course ainsi que des membres de la Direction d’EDF et de la Team se sont réunis à l’occasion de la signature officielle de la convention de partenariat avec le Restonica Trail, qui marque 8 années d’engagement. "Une fois de plus, EDF Corse et l’Union territoriale de Corse des Activités Sociales de l’Energie sont fières d’être associées à cet événement sportif majeur du territoire. La course qui a intégré l’UTMB® World Series en 2022 contribue à faire rayonner le patrimoine exceptionnel de la Corse et véhicule des valeurs fortes d’entraide, d’engagement et de respect, chères à l’entreprise." indique EDF dans un communique.



Une Team EDF-CMCAS composée de près de quatre-vingt-dix coureurs et marcheurs participera donc cette année encore à ce Trail dans les différentes courses proposées par les organisateurs de l’événement ce qui "est également un formidable événement fédérateur, qui favorise la cohésion des agents du Centre EDF et ENGIE en Corse." détaille EDF Corse.