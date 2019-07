Réserve de Scandola : L'OEC est le nouveau gestionnaire du site Unesco

"Le contrat moral passé entre les institutions et les socioprofessionnels était clair. Dans un souci d'apaisement et afin de montrer nos intérêts pour la préservation du site, nous avons accepté une mise en œuvre de la proposition du conseil scientifique d'une mesure conservatoire pour 2019. [...]. Ces mesures de préservation à prendre pour les années à venir doivent être basées sur des comptages et des études scientifiques sincère et honnêtes qui font cruellement défaut dans les débats. Nous avons besoin d'un interlocuteur fiable.

[...]. Nous sommes demandeurs de réglementations.[...].



Du côté du PNRC, le directeur rappelait l'intégrité totale du responsable de la réserve de Scandula, Jean-Marie Dominici.

"Je demande respect et solidarité et on y arrivera. Les études présentées sont celles qui ont été commandées. M.Dominici est un collègue et un fonctionnaire. Vous parlez de son appartenance à U levante mais en dehors de ses heures de travail cela ne me regarde pas. Depuis que je suis au parc, on m'a demandé de rédiger un organigramme. Chaque agent à un exercice de responsabilité. Je vous garantis que l'arrêté de M.Dominici est totalement strict et très lourd à gérer. Il a une obligation de réserve qui est notifiée. Étant garant, je suis obligé de réagir".



Le président a évoqué une nouvelle agression sur un des agents du PNRC

" La semaine dernière, deux petits incidents se sont produits. Je ne laisserai plus passer. Qu'on vienne agresser des agents du parc sur leur lieu de travail est inacceptable. Je porterai plainte et ce, même si l'agent ne le souhaite pas".

Éric Cappy, président de l'association des bateliers de Corse a également souhaité s'exprimer au noms de l'association par une déclaration commune.