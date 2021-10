Réseau mobile : une couverture réseau encore très inégalitaire en Corse

Le quotidien des habitants de certains petits villages corses se résume à chercher, téléphone à la main, un coin pour capter le réseau mobile fluctuant afin de pouvoir passer des appels ou envoyer des SMS. C’est notamment le cas du petit village de Talasani.

Pour indiquer les endroits qui captent le mieux le réseau téléphonique, les habitants ont même installé des pancartes. Certains résidents de la commune témoignent de leur calvaire au quotidien. Une famille a dû souscrire un abonnement box internet avec la téléphonie vers les fixes et les mobiles à 45€/mois pour pouvoir passer des appels tranquillement depuis chez eux.Un coût mensuel important qui s’ajoute à leur forfait mobile déjà onéreux et, qui plus est, utilise un réseau mobile de mauvaise qualité. De ce fait, de nombreux habitants se plaignent de devoir marcher plusieurs mètres pour être en mesure de passer des appels. Aujourd’hui, cette couverture réseau très inégalitaire en Corse est un véritable casse-tête.Pour mettre un terme à cette situation qui complique le quotidien des habitants de l’île, le gouvernement a conclu un accord avec les opérateurs de téléphonie mobile pour assurer une bonne couverture dans les zones blanches. Ce projet nommé New Deal Mobile, mené en collaboration avec la Collectivité de Corse et les maires de l’île, a permis d’identifier 69 sites prioritaires.Malheureusement, si le projet a lancé rapidement les travaux dans 15 sites de Corse qui ont été couverts en 4G, le reste demeure en attente. La faute au déploiement de la 5G priorisé dans les villes de l’île. Cependant, la Collectivité de Corse et les maires ont aujourd’hui décidé de mettre la pression aux opérateurs pour accélérer les travaux.Le village de Talasani a été l’un des premiers sites à bénéficier des travaux de déploiement du réseau mobile 4G, notamment grâce à l’initiative de son nouveau maire. Aujourd’hui, l’antenne a été installée, mais les habitants attendent encore qu’elle soit reliée à la ligne haute tension.En attendant le déploiement de la 4G sur tout le territoire Corse, les habitants des petites communes de la région peuvent comparer les forfaits mobiles sur ce site contrôlant en amont quels opérateurs captent le mieux afin de se tourner vers ceux qui s’avèrent être les plus performants.Si ce problème de réseau mobile inégalitaire en Corse perdure, c’est principalement en raison du fait que le territoire est difficilement praticable. Il est en effet difficile d’installer des antennes relais sur ses reliefs ou ses réserves naturelles. Les opérateurs mobiles ont besoin d’autorisations ministérielles pour s’y implanter et ces dernières tardent à arriver.La faute n’émane donc pas de la responsabilité d’un seul acteur, car depuis 2018, de nombreuses réunions se sont tenues entre toutes les parties prenantes du projet. En tout, 7 réunions ont eu lieu entre les opérateurs, la Collectivité de Corse, les élus locaux et la Préfecture pour trouver une solution à ce problème de réseau mobile inégalitaire qui impacte le quotidien des habitants de l’île.