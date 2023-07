Reproduction des balbuzards-pêcheurs en Corse : l'interdiction de navigation et de mouillage prolongée près de 7 nids

Le balbuzard-pêcheur est une espèce protégée sur le territoire français, qui connaît en Corse depuis 2010 de fortes difficultés de reproduction. Si les causes sont multiples, le dérangement nautique, omniprésent à l’aplomb des nids notamment en été, est une source importante de stress pour les oiseaux. Au regard de la sensibilité de cette espèce face à cette pression anthropique, particulièrement en période de reproduction, un arrêté interdisant la navigation et le mouillage aux abords de 15 nids situés sur le secteur compris entre Calvi et Cargèse pour une période allant du 15 mai au 31 juillet 2023 a été pris par la préfecture de Méditerranée.

Ce dernier prévoyait la possibilité de maintenir les interdictions selon le niveau d’avancement de la reproduction de l’oiseau.



Pou la préfecture maritime de Méditerranée "les données ornithologiques de l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) du 24 juillet 2023 montrent un retard manifeste de la reproduction de l’oiseau, pouvant être lié aux mauvaises conditions météorologiques du début de printemps. Ainsi, il apparaît nécessaire de maintenir des zones de quiétude aux abords de 7 nids, situés sur les communes d’Osani, Serriera, Ota, Piana et Cargèse, sur une période adaptée au stade d’avancement de la reproduction."