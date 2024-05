Reprise du travail à Leroy Merlin de Furiani

La grève se poursuivait encore vendredi matin au Leroy Merlin de Furiani où environ 80 % des salariés avaient prolongé leur mouvement, débuté la veille, dès 6 heures du matin. Sous l'égide de la CGT et du STC, cette mobilisation avait pour objectif principal la revalorisation des salaires. « Les gens sont confiants, unis, mais aussi dans l’attente. C’est un gros sacrifice de faire grève », notait Jean-Jacques Chauchard, délégué syndical CGT et porte-parole de l’intersyndicale, en marge du rassemblement. « Les jours précédents, nous avons été reçus plusieurs fois par la direction, précise-t-il. Nous avons-nous même déclenché un CSE extraordinaire, pour pouvoir nous faire entendre, avec les organisations syndicales, le CSE et les agents de maîtrise. Malheureusement, le discours est toujours le même : pas d’argent cette année. Pourtant, il y a des investissements […], mais il n’y a pas d’argent pour nous. »