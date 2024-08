Reprise du championnat de Ligue 2 – Mathieu Chabert (AC Ajaccio) « a hâte d’y être »

Après six semaines de préparation intensive, l’AC Ajaccio entame ce vendredi soir (20 heures) à Timizzolu, sa 28e année consécutive dans le monde professionnel. Une intersaison agitée qui a vu le club rouge et blanc valider son engagement dans le championnat de Ligue 2, après un passage en appel devant la DNCG. Une période délicate, qui n’a pas empêché le club acéiste, d’avancer sur le plan sportif et se renforcer à l’entame de cette nouvelle saison en Ligue 2.

Après le départ d’Olivier Pantaloni, son entraîneur emblématique, sous d’autres cieux bretons, c’est donc Mathieu Chabert, qui a pris les commandes du staff technique, afin de répondre aux objectifs des dirigeants ajacciens, à savoir le maintien, dans ce difficile championnat. Un coach tout impatient de débuter cette 1journée à domicile « Il y a beaucoup de satisfaction, car nous avons fait beaucoup de bonnes choses durant la préparation. Nous sommes montés crescendo dans ce que nous avons voulu produire, au niveau du jeu. Je suis très impatient d’être à demain. Pour valider cette bonne préparation, c’est primordial de bien débuter notre saison face à Rodez. C’est à nous d’imposer les choses. La saison dernière, ce stade a été une citadelle quasi imprenable, et il faut que cela le reste. Nous abordons ce match avec beaucoup de confiance, car les joueurs répondent présents et adhèrent à ce que nous leur demandons. On l’a bien vu lors du dernier match de préparation face au Paris FC. La vérité c’est sur le terrain maintenant. Cela sera un vrai test pour voir comment nous allons évoluer ».Avec des recrues de qualité comme Ayessa, Bamba ou Anziani et des jeunes en pleine progression, Mathieu Chabert aura des choix forts à faire, pour ce premier de la saison, même si son onze de départ est déjà acté pour le match face à Rodez : « Cela fait un moment que j’ai mon 11 de départ en tête. Il y a des révélations, , mais il faut aussi faire en fonction des états de forme, après une préparation aussi intensive. On va prendre les joueurs, qui sont au pic de leur forme et au plus près de leur maximum ».Un coach qui s’attend à un match difficile face au 4du championnat de Ligue 2, la saison dernière « C’est une équipe qui était venue faire match nul ici, et qui nous avait battus là-bas lors du dernier match de la saison. Ils n’ont perdu qu’en barrages face à Saint-Étienne, qui est maintenant en Ligue 1. Rien que cela suffit à dire ce que je pense de cette équipe. C’est un club qui travaille bien qui se structure, c’est en train de devenir un très bon club de Ligue 2 ». Pour attaquer ce difficile championnat, Mathieu Chabert estime d’ailleurs « qu’il manque encore un ou deux joueurs, mais je le sais depuis le début ! Je n’ai pas l’habitude de me plaindre. J’ai cet effectif-là à ma disposition et j’en suis très content avec des jeunes, qui, j’en suis certain, vont exploser cette année, car il y a beaucoup de qualité. Il y a une très belle ambiance entre les anciens et les jeunes. J’ai hâte d’être à demain soir ». Un joueur offensif de couloir devrait d’ailleurs arriver lundi pour compléter l’effectif ajaccien.Benjamin Santelli, blessé au genou face au PFC, sera absent, mais devrait être rapidement de retour dans le groupe tout comme Jabol, pas encore prêt, et dont le futur reste toujours flou. Parmi les possibles titulaires en défense centrale, Axel Bamba, qui a signé en début de semaine un contrat pro avec l’ACA, après une longue période d’essai « Je suis déjà très content de pouvoir m’entraîner et reprendre du plaisir à jouer au football, après tous ces soucis physiques. C’est très important pour moi d’avoir reçu ce soutien et de savoir que l’on compte sur moi. Je remercie le club et le groupe de m’avoir accueilli de cette façon. Cela fait près d’un an que je n’ai pas joué de match officiel et c’est déjà énorme pour moi d’être là. Je suis très heureux d’être ici et d’avoir pu disputer tous ces matchs de préparation. Je sens que le groupe est prêt pour la reprise du championnat, et nous allons tout donner et faire le maximum pour bien débuter ». On a hâte d’y être.Sollacaro, Quilicchini, Quemper, Kouassi, Bamba, Vidal, Ayessa, Strata, Youssouf, Mangani, Puch, Anziani, Chegra, Barreto, Soumano, Touzghar, Ben Touré, Ibayi.: Campanini, Santelli, Jabol: Jacob, Michel, Everson, Khelifa, Al Hassan Touré